Les films à ne pas manquer en 2018

"La forme de l'eau"

Le dernier film de Guillermo del Toro est le plus nommé des Golden Globes 2018.

Il raconte l'histoire d'une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa (interprétée par Sally Hawkins). Elle mène une existence morne et solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda (Octavia Spencer) découvrent une expérience encore plus secrète que les autres.

Au cinéma le 21 février 2018