Le président américain Donald Trump s'en est pris, jeudi, à la Chine à la suite de rapports stipulant que des navires chinois transfèrent du pétrole à des bateaux nord-coréens, violant ainsi les sanctions imposées par la communauté internationale au régime de Pyongyang.

Dans une déclaration transmise sur Twitter, le président américain a lancé qu'il «n'y aura jamais une solution amicale au problème nord-coréen si cela continue à se produire!»

M. Trump a également écrit qu'il est «très déçu que la Chine achemine du pétrole à la Corée du Nord».

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!