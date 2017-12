On a tous un carnet d'adresses où on retourne sans cesse. Notre resto de brunch préféré, notre place pour le parfait expresso et l'endroit où on va toujours prendre une bière. Pour sortir de l'ordinaire et découvrir la broue d'ici, procurez-vous le Passeport des microbrasseries.

Pour une deuxième année, il est possible de se procurer ledit passeport pour seulement 40$ et ainsi avoir accès à 74 produits de microbrasseries dans 19 établissements de Montréal et ses environs jusqu'au 31 mai 2018. Belle façon d'oublier l'hiver un peu (même si la modération a bien meilleur goût).

Mais contrairement à ce qu'on est habitué dans les festivals, on ne se promener de kiosque en kiosque avec notre passeport. Il suffit d'aller directement dans les bars et restaurants et d'y présenter son carnet afin d'avoir accès à une sélection de 3 à 5 bières à déguster en format d'environ 5 oz.

Voici la liste des microbrasseries participantes: Annexe St-Ambroise

Brasserie Saint-Denis

Pub West Shefford

Bier Market

Birreria Itali.co

Brutopia

Edgar Hyperlodge

Brasserie New Deal Brewing Co

Microbrasserie Le Grimoire

Domaine Berthiaume

La Croisée des Chemins

Les 3 Brasseurs (8 succursales)

On était à la soirée de lancement. Voici les photos :