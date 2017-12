LONDRES — Le fabricant américain de véhicules électriques Tesla annonce la production éventuelle d'une camionnette de type pick-up.

Le fondateur et chef de la direction de Tesla, Elon Musk, a précisé dans un message Twitter transmis mardi soir que cette camionnette sera probablement un peu plus grosse que le Ford F150, un leader dans ce marché, surtout aux États-Unis.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.