Mark Hamill rend un magnifique hommage à Carrie Fisher un après sa mort

Mark Hamill a souligné le premier anniversaire de la mort de Carrie Fisher en lui rendant un magnifique hommage, mercredi. Fisher est décédée l'an dernier après avoir subi une crise cardiaque à l'âge de 60 ans.

L'acteur de Star Wars a publié une photo de Fisher et lui à côté d'un dessin représentant l'actrice en compagnie de son chien, Gary, faisant le doigt d'honneur.

«Personne n'est jamais vraiment parti...», a écrit Hamill en légende, ajoutant les mots-clics #AlwaysWithUs et #CarrieOnForever. Sa citation est la même que celle que le personnage d'Hamill, Luke Skywalker, dit au personnage de Fisher, Leia Organa, dans The Last Jedi.

Les fans se sont aussi souvenus de la mort de l'actrice en publiant des hommages sur Twitter.

"No matter how I go, I want it reported that I drowned in moonlight, strangled by my own bra."

It's been 1 year Carrie Fisher passed pic.twitter.com/1hDn2qe0zl — i miss u carrie fisher (@tolkienianjedi) 27 décembre 2017

«"Peu importe où je vais, je veux qu'on rapporte que je me suis noyée dans le clair de lune, étranglée par ma propre brassière." Ça fait un an que Carrie Fisher est décédée», a tweeté @tolkienianjedi.

It's been a year since we lost Carrie Fisher. My resolution for 2018 is to put into better practice everything she taught - the wisdom to own yourself, flaws and all, and to give as few fucks as possible pic.twitter.com/1eA6BaRzUY — Clarisse Loughrey (@clarisselou) 27 décembre 2017

«Ça fait un an qu'on a perdu Carrie Fisher. Ma résolution pour 2018 est de mieux pratiquer tout ce qu'elle enseignait - la sagesse de disposer de sa personne, avec ses défauts, et de s'en foutre le plus que possible», a écrit Clarisse Loughrey.

one year ago today we lost a princess.

we lost a general.

we lost a icon.

we lost leia.

we lost carrie fisher.

may the force be with her. always. pic.twitter.com/uPGoqa8DDW — caity | #carrieonforever (@marveljedi) 27 décembre 2017

«Il y a un an on a perdu une princesse. On a perdu une générale. On a perdu une icône. On a perdu Leia. On a perdu Carrie Fisher. Que la force soit avec elle. Toujours», a tweeté @marveljedi.

«On s'ennuie de toi #CarrieOnForever», a tweeté @carterhann.

The General? To me, she's royalty.



Can't believe it's been a year already.

May the force be with you, Carrie Fisher ✨ pic.twitter.com/umoS8tO0lH — Dean Dobbs (@DeanDobbs) 27 décembre 2017

«La Générale? Pour moi, elle est de la royauté. Je ne peux pas croire que ça fait déjà un an. Que la force soit avec toi, Carrie Fisher», a tweeté Dean Dobbs.

I miss you, legend. My heart is still broken...#CarrieOnForever pic.twitter.com/7H2i77Msnr — Millennial Falcon (@Bombabouse) 27 décembre 2017

«Je m'ennuie de toi, légende. Mon coeur est toujours brisé... #CarrieOnForever» a tweeté @Bombabouse.

"I'll be up there waiting for you."

"I know." #CarrieOnForever pic.twitter.com/Mva9QYaxrq — Bad Father Han Solo (@BadFatherHan) 27 décembre 2017

«"Je vais être là-haut à t'attendre." "Je sais." #CarrieOnForever», a tweeté @BadFatherHan.

Hamill a écrit un hommage touchant à sa chère amie Carrie Fisher plus tôt cette année dans un article pour The Hollywood Reporter.

«On a tout fait ensemble. On a été en amour, on s'est détesté, on a passé à travers tout», a-t-il écrit. «C'est comme si on était une famille.»

«Comme je dis, elle était quelque chose. Elle était difficile à vivre. Mais ma vie aurait été tellement plus terne et moins intéressante si elle n'avait pas été l'amie qu'elle était.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.