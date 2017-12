Le mannequin Chrissy Teigen se fâche en raison de son avion qui a fait demi-tour

La compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (ANA) a annoncé mercredi qu'un de ses avions qui opérait un vol entre Los Angeles et Tokyo avait dû faire demi-tour en plein ciel parce qu'un passager s'était trompé d'avion.

Le vol NH175 d'ANA à destination de Tokyo Narita a décollé de Los Angeles mardi à 11h36, heure locale, mais a dû faire demi-tour au bout de quatre heures de trajet, alors qu'il volait au-dessus du Pacifique au sud de l'Alaska, revenant à son point de départ à 19h32, d'après les données du vol sur le site FlightAware.

"Selon les procédures de sécurité de la compagnie, le commandant de bord a décidé de revenir à l'aéroport de départ, où le passager a débarqué", a expliqué sobrement ANA dans un communiqué.

"ANA est en train d'enquêter sur la situation pour comprendre pourquoi le passager a embarqué dans l'avion", a précisé la compagnie, s'excusant auprès de tous ses passagers.

"J'aurai passé huit heures dans un avion pour nulle part" a tweeté avec indignation le mannequin américain Christine Teigen, qui se trouvait à bord avec son mari, le musicien et acteur John Legend.

a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn't supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know — christine teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2017

Why did we all get punished for this one person's mistake? Why not just land in Tokyo and send the other person back? How is this the better idea, you ask? We all have the same questions. — christine teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2017

"Pourquoi avons-nous dû tous être punis pour l'erreur de cette unique personne? Pourquoi ne pas atterrir à Tokyo et renvoyer l'autre personne? Comment ça se fait que ça n'était pas la meilleure idée, on pourrait se demander? On a tous les mêmes questions", s'est-elle plaint sur le réseau social.

Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Le mannequin a entrepris de tweeter son expérience complète après être revenue à Los Angeles.

LAX —> LAX flight complete. Flight time, 8 hours and 20 minutes. — christine teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2017

They....they gave me ramen pic.twitter.com/0o9tk0wPrQ — christine teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2017

We live here now. This is our new life pic.twitter.com/ero7e5kFOm — christine teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2017

Getting on another flight now oh bless — christine teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2017

Yoda is in a seat and they're playing Star Wars music — christine teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2017

Taking off!!! Please don't be the same menu please don't be the same menu — christine teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2017

"Le vol LAX —> LAX complété. Durée du vol, huit heures et 20 minutes.""Ils... ils m'ont donné des ramen", a-t-elle écrit après être arrivée dans un hôtel de Los Angeles pour la nuit."Nous vivons ici maintenant. Voici notre nouvelle vie."Le célèbre couple a finalement pris place dans un autre vol pour le Japon.Toujours selon son fil Twitter, une peluche de Yoda était assise dans leur vol et de la musique de Noël jouait."On décolle!!! SVP ne servez pas le même menu, SVP ne servez pas le même menu."

On leur souhaite de belles vacances!

