Laura Dern et Baron Davis aperçus en train de s'embrasser

Laura Dern, 50 ans, et le joueur de basket-ball Baron Davis, 38 ans, ont été aperçus en train de s'embrasser à l'hôtel Beverly Hills le 20 décembre dernier.

27 décembre 2017

Selon ce qu'un témoin a rapporté à Us Weekly, ils ont été aperçus en train «de jaser, de rigoler et de s'amuser.»

Sur la photo, on voit que pendant qu'ils s'embrassent, Davis tient la sacoche de Dern. Quel gentleman!

«Ils s'embrassaient, se touchaient et ne se lâchaient pas», a noté le témoin. «Ils avaient l'air d'un nouveau couple en amour.»

27 décembre 2017

Rappelons que Baron Davis s'est séparé de sa femme Isabella Brewster, la soeur de l'actrice Jordana Brester, il y a six mois. Ils ont deux enfants ensemble, un d'un an et un de trois ans.

Quant à Laura Dern, elle a divorcé de son ex-mari, Ben Harper, en 2013 après huit ans de mariage. Ils ont deux enfants ensemble: une fille, Jaya, 13 ans, et un garçon, Ellery, 16 ans.

