La maison de François Lambert a été cambriolée

La maison de l'ex-Dragon François Lambert a été cambriolée le 23 décembre dernier à 20h50. Il a capté la scène sur vidéo et a ensuite publié les images sur sa page Facebook en demandant l'aide du public.

Il semblait en beau fusil. «Il y a eu un petit crotté qui est rentré chez moi et m'a volé certains items!» a-t-il écrit.

«Si vous reconnaissez cet homme sur le vidéo (sic), merci de me le signaler afin que je le rapporte aux policiers. Selon ce que j'entends, ils étaient trois, un chauffeur et un autre complice et selon ce que j'ai pu comprendre il y a un qui se nomme Martin et l'autre Frank», explique-t-il.

Lambert encourage les gens qui ont de l'information sur le vol à lui écrire. On ne sait pas quels objets ont été volés.