Il demande son ex-femme en mariage pour Noël et notre coeur a explosé

Une femme américaine a reçu un cadeau de Noël si beau et touchant que notre coeur de Grincheux a explosé.

Jeffrey Agan Jr, 21 ans, a partagé une séquence montrant son père de 52 ans surprendre son ex-femme Lorrie, 51 ans, avec un cadeau qui s'avérait être une demande en mariage.

My parents were married for more than 20 years, divorced, fought a lot, went to work on themselves. Years later, they start dating and as of yesterday, this happened;



Congrats Mom and Dad! True love always finds its way back around. pic.twitter.com/KYk3qc1QK4