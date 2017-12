10 conseils pour mieux manger sans tout couper

ADVERTISEMENT

Bien manger dans le but premier de se sentir mieux dans sa peau; créer graduellement de saines habitudes de vie qui agiront à titre de bonnes résolutions pour la nouvelle année et non de fardeaux : voilà ce qui doit motiver les gens à la recherche d'équilibre et de changement. Suivre ces 10 conseils constitue un bon départ pour qui a envie de se prendre en main, sans toutefois renoncer à tous les petits plaisirs de la vie.

Éviter d'être trop drastique

Modifier la totalité de vos habitudes et bannir tous les «mauvais» aliments en un claquement de doigts est une très mauvaise idée. Le mot-clé pour qui a envie de manger plus sainement est «progressivement». Comme tout changement demande du temps, retirez graduellement certains aliments transformés ou sucrés pour les remplacer par d'autres qui sont naturels, donc meilleurs pour le corps et l'esprit.

Ne pas être trop dur avec soi-même

Prendre la décision de changer vos habitudes alimentaires pour la nouvelle année est déjà une grande réussite en soi. Comme la route pour se rendre à cette nouvelle alimentation santé est parfois ardue, évitez d'être trop dur avec vous-même. Laissez-vous le droit à l'erreur et ne faites pas un plat des petits écarts tout à fait normaux qui borderont votre route.

Boire de l'eau, et encore de l'eau

On ne le répétera jamais assez : boire de l'eau – beaucoup d'eau – fait partie intégrante d'une saine alimentation. La meilleure façon d'y parvenir demeure encore de garder une bouteille d'eau réutilisable sur soi, en tout temps. Un bon réflexe qui deviendra rapidement une habitude saine et quotidienne.

Être préparé à bien manger

La meilleure façon de bien manger au quotidien? Avoir une cuisine et un environnement toujours bien remplis d'aliments frais et santé. Ayez, par exemple, en permanence, un bol de fruits sur la table (exit les bols de chips à trop grande proximité) et des crudités déjà coupées dans le frigo. Il est ainsi plus facile de faire les bons choix lorsque surviennent les petites et grandes fringales.

Rechercher la couleur dans son assiette

Non seulement les aliments colorés sont-ils plus attrayants à regarder et à manger, ils sont aussi les plus riches en vitamines et en minéraux. Privilégiez les assiettes les plus colorées qui soient!

Respecter la règle des tiers

Une assiette équilibrée doit être composée en suivant la règle des tiers : un tiers de portion de protéines, un tiers de légumes cuits ou crus, et un tiers de féculents. En termes de protéines, privilégiez le poisson (environ deux fois par semaine), la volaille et les œufs.

Profiter pleinement des petites gâteries

Bien manger, c'est merveilleux, mais cela ne veut pas dire bannir tous les aliments moins santé que vous aimez tant. Offrez-vous de petits écarts (un morceau de bûche de Noël, deux biscuits, une collation sucrée ou salée, etc.) à certaines occasions, pour vous faire plaisir et éviter les frustrations. Surtout, permettez-vous de profiter entièrement de ce petit moment de gourmandise sans culpabilité ni arrière-pensées.

Privilégier les aliments locaux et non transformés

Dorénavant, vous ne jurez que par les aliments naturels, non transformés et locaux. Acheter local vous assure que vos aliments seront d'une fraîcheur incomparable, et vous poserez un bon geste pour l'environnement par la même occasion en limitant le kilométrage entre la culture et votre assiette.

L'importance du déjeuner

Votre maman vous l'a souvent dit et elle avait bien raison! On garde bien en tête que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Celui qui donne l'énergie nécessaire pour passer à travers vos tâches quotidiennes. Ce repas se doit donc d'être consistant et équilibré. Pour bien commencer la journée, optez pour un smoothie ou un bol de fruits, accompagné de yogourt avec du granola ou d'un muffin, par exemple.

Manger de bonnes graisses

Manger santé ne veut pas dire couper toutes les graisses de votre alimentation. Au contraire, absorber de bonnes graisses est essentiel. Parmi celles-ci, notons les graisses oléagineuses (comme les noix), les huiles végétales crues ou encore les petits poissons gras (tels les maquereaux, les sardines et les anchois).