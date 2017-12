Mac DeMarco reprend une chanson de Noël de Paul McCartney

Lundi, le rockeur canadien Mac Demarco a publié sa propre version de la chanson Wonderful Christmas Time de Paul McCartney, sortie en 1979. On y entend Mac chanter sur une instrumentation minimaliste qui rappelle la chanson originale. On y entend aussi des voix cartoonesques, tantôt graves et tantôt aigües.

De plus, DeMarco a accompagné sa chanson sur YouTube d'un dessin rigolo de lui et de Paul McCartney avec leurs corps qui semblent se fondre ensemble. «C'était un miracle de Noël. On est devenus une personne, on a fusionné. Les pensées de Paul sont devenues les miennes et les miennes sont devenues les siennes. Des mouches se sont rassemblées pour se nourrir de la beauté de Noël qui émanait de nos pores», est-il écrit.

Vous pouvez comparer la version du Canadien avec celle du Beatle, ci-bas.

Ce n'est pas la première fois que Mac DeMarco reprend une chanson de Noël. En 2015, il avait repris White Christmas de Bing Crosby.

