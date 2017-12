Lewis Hamilton gronde son neveu parce qu'il porte une robe de princesse

Le pilote britannique de Formule 1 Lewis Hamilton a levé le ton après son jeune neveu après qu'il l'eut aperçu portant une robe de princesse. C'est dans une vidéo Snapchat qu'on voit d'abord le pilote, puis son neveu, qui doit avoir environ quatre ans, vêtu d'une robe de princesse.

Oh dear Lewis. You've just opened a can of worms... pic.twitter.com/fpsiNeOZrd — Nabeela (@JustNabz) 25 décembre 2017

«Je suis tellement triste en ce moment. Regardez mon neveu», note Hamilton. «Pourquoi est-ce que tu portes une robe de princesse? Est-ce que c'est ce que tu as reçu pour Noël?», ce à quoi le petit garçon acquiesce. «Pourquoi as-tu demandé une robe de princesse pour Noël?» demande-t-il, avant de crier: «Les garçons ne portent pas de robes de princesse!»

En réaction, on voit le petit couvrir ses oreilles avec ses mains.

Depuis l'incident, Lewis Hamilton s'est excusé de son comportement. En effet, dans une série de tweets publiés mardi, il a écrit: «Hier je jouais avec mon neveu et j'ai réalisé que mes mots étaient inappropriés donc j'ai enlevé la publication. Je ne voulais pas faire mal et je ne voulais pas offenser qui que ce soit. J'aime le fait que mon neveu se sente libre de s'exprimer comme on devrait tous le faire.»

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. 26 décembre 2017

«Mes plus grandes excuses pour mon comportement alors que je réalise que ce n'est pas acceptable pour quiconque, peu importe d'où vous venez, de marginaliser ou de stéréotyper quiconque», a-t-il noté dans un deuxième tweet.

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 décembre 2017

«J'ai toujours soutenu les gens qui vivent leurs vies exactement comme ils le veulent et j'espère être pardonné pour ce manque de jugement», a-t-il tweeté.

I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 décembre 2017

Cependant, il est déjà trop tard, parce que la vidéo a choqué les internautes.

«Je m'en fous quelles sont les croyances de Lewis, on ne peut pas descendre un enfant pour innocemment aimer ce qu'il aime ou vouloir ce qu'il veut, surtout quand on est une icône et quelqu'un que les enfants admirent et respectent», a écrit @JustNabz, qui a également publié la vidéo sur son compte Twitter.

I don't care what Lewis' beliefs are, you can't publicly put down a CHILD for innocently liking what they like or wanting what they want, especially when you're an icon and someone who kids look up to, respect and admire — Nabeela (@JustNabz) 25 décembre 2017

«C'est un jour triste quand un homme adulte qui a du succès rabaisse un petit enfant pour jouer déguisé. L'enfance est à propos de l'imagination et du plaisir et les petits enfants devraient pouvoir porter joyeusement ce qu'ils veulent sans se faire sentir mal #lewishamilton», a tweeté Let Toys Be Toys.

It's a sad day when a grown, successful man belittles a small child for playing at dressing up. Childhood is about imagination & fun & little kids should be able to joyfully wear whatever they like without anybody making them feel like they got it wrong #lewishamilton pic.twitter.com/QfjusMJXNZ — Let Toys Be Toys (@LetToysBeToys) 26 décembre 2017

«Imaginez regarder le petit visage d'un enfant à Noël, et ensuite décider de faire ça. Quel trou de cul!» a tweeté Kirsty Strickland, avant d'envoyer un deuxième message.

«Les célébrités hommes: ceci serait un moment idéal pour enfiler une robe de princesse et publier une photo en solidarité avec les petits garçons qui veulent jouer et avoir du plaisir en défi des adultes qui les moquent pour ceci», a-t-elle écrit.

Male public figures: this would be an *excellent* time to put on a princess dress and post a photo, in solidarity with wee boys everywhere who just want to play and have fun, and in defiance of the adults who mock them for it. #LewisHamilton pic.twitter.com/auaSBG9YeO — Kirsty Strickland (@KirstyStricklan) 26 décembre 2017

Même après les excuses du pilote de Formule 1, les gens n'étaient pas impressionnés, tel qu'on peut le constater dans les fils de réponses à ses tweets.

«Ton neveu va se sentir comme s'IL avait fait quelque chose de mal! Tes vrais opinions ont été révélés dans cette vidéo. Tu es seulement désolé maintenant parce que ça t'a endommagé publiquement!» a tweeté @jambonnie.

Your nephew will be left feeling that HE has done something wrong!!! Your true views were revealed in that video, you are only sorry now because it has damaged you publicly!!! — GRATEFUL (@jambonnie) 26 décembre 2017

Espérons que cette situation servira de leçon à Lewis, qui va sûrement réfléchir davantage avant de partager des vidéos sur Snapchat à l'avenir.

