La famille royale inclut Meghan Markle lors de ses célébrations des Fêtes

L'actrice Meghan Markle et son fiancé le Prince Harry ont ébloui les foules à l'extérieur du service religieux à la propriété de campagne de la reine Élisabeth II à Norfolk, au nord de Londres, lundi. C'était la première fois que la famille royale incluaient quelqu'un qui ne fait pas encore partie de leurs traditions des Fêtes, selon BBC.

Le couple a marché avec d'autres membres de la famille pour se rendre au service avant de retourner à la Sandringham House pour le dîner de dinde traditionnel. Ils ont ensuite regardé la reine livrer son message de Noël télévisé.

Dans son allocution, la reine a mentionné qu'elle avait hâte «d'accueillir de nouveaux membres» dans la famille l'an prochain - faisant probablement référence au mariage de Markle avec Harry en mai et au troisième enfant de Prince William et de Kate Middleton, dont la naissance est prévue pour avril. Une photo des fiançailles de Markle et d'Harry a été aperçue avec d'autres photos de la famille près de la reine alors qu'elle parlait.

La reine a honoré les victimes des attaques terroristes de 2017 en Angleterre dans son discours.

Plus tôt, Markle, 36 ans, avait joint la reine, le prince Philip, le prince Charles, le prince William, Kate et d'autres membres de la famille royale à la chapelle St. Mary Magdalene.

Meghan Markle marche aux côtés de la duchesse de Cambridge alors que le prince Philip fait signe à la foule.

Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'extérieur, certains faisant la ligne avant l'aube afin d'apercevoir la famille royale. Ils ont applaudi Markle et Harry, qui ont annoncé leurs fiançailles en novembre. Markle a fait sa première révérence en compagnie de sa future belle-soeur alors que la reine quittait le service.

Markle semblait à l'aise avec la famille royale, parlant avec William et Charles, et marchant bras dessus bras dessous avec Harry, 33 ans. Après la fin du service, le couple a salué les membres de la foule.

Markle portait un manteau beige de la marque Sentaler of Canada, des bottes au-dessus du genou Stuart Weisman et tenait un sac Chloe.

Mais ce qui a le plus retenu l'attention, c'était le chapeau marron de Markle. Un internaute a noté que Markle s'adapte parfaitement à la famille royale parce qu'elle a clairement un oeil «pour les chapeaux féminins futuristes que les britanniques affectionnent particulièrement.»

Nice to see that Meghan Markle has embraced the fancy futuristic church lady hat situation that the Brit's are so into pic.twitter.com/DWT7GVAiW6 — Derek (@Latin4Cookies) 25 décembre 2017

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.