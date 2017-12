Kylie Jenner absente de la carte de Noël de la famille Kardashian

Kim Kardashian a tweeté la dernière carte de Noël de la famille dimanche, avec toutes ses soeurs sauf une.

Kylie Jenner était absente de la photo prise par Eli Russell Linnetz. L'image a montré Kardashian avec Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian et Kendall Jenner, aussi bien que maman Kris Jenner et grand-mère Mary Jo Houghton. Les membres de la prochaine génération - Penelope, Mason et Reign Disick, ainsi que Saint et North West et Dream Kardashian - étaient également sur la photo.

DAY 25 MERRY CHRISTMAS pic.twitter.com/ONrmDDTaJz — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 26, 2017

Beaucoup de fans croyaient que la photo partagée le jour de Noël inclurait Kylie Jenner et confirmerait les rumeurs selon lesquelles elle pourrait être enceinte.

Le frère Rob Kardashian n'apparaissait pas non plus sur la carte de la famille, mais Kim Kardashian avait déjà dit que la carte de cette année n'inclurait que des femmes et des enfants.

« La carte de Noël de cette année est photographiée avec beaucoup de désinvolture », a-t-elle dit lors d'une apparition sur le Late Late Show. « Nous sommes en quelque sorte en train de faire des jeans et des T-shirts. Vraiment mignon. Tous les enfants sont si difficiles à mettre ensemble. ... Ce sont les femmes et les enfants cette année. »

Kardashian a tweeté une photo du tournage par jour à partir du 1er décembre, et plusieurs photos du mois inclus Kanye West.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.