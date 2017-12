Les vedettes québécoises qui sont devenues mamans en 2017

Ce fut une véritable année de baby-boom chez les vedettes québécoises! En effet, plusieurs des célébrités d'ici ont accouché cette année.

Marie-Mai

Marie-Mai a donné naissance à la petite Gisèle le 15 février dernier, et depuis, elle semble aux anges! La chanteuse a d'ailleurs souvent parlé de sa fille en entrevue, disant qu'elle est désormais sa priorité. D'ailleurs, le 7 décembre dernier, elle a publié une photo de sa petite et de son premier sapin.

Premier sapin 🌲 Une publication partagée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 7 Déc. 2017 à 4 :38 PST

Marie-Mai a aussi vanté les mérites de son chum, le papa de Gisèle, David Laflèche.

Quelle vue!😏😍 #ilesdelamadeleine Une publication partagée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 7 Août 2017 à 5 :12 PDT

Ce qui est certain, c'est que Marie-Mai semble être une maman comblée!

Ariane Moffatt

Voici une autre chanteuse qui a donné naissance cette année. Si Ariane était déjà maman des jumeaux Paul et Henri, 4 ans, c'était son premier accouchement puisque c'est sa conjointe Florence Marcil-Denault qui avait porté leurs premiers enfants.

Le petit George Marcil-Moffatt est né le 14 juillet dernier. Si le bébé est né prématurément parce que la chanteuse souffrait de pré-éclampsie sévère, ce qui a provoqué un accouchement d'urgence, le petit comme la maman se portent désormais à merveille.

Claudine Prévost

L'animatrice et son conjoint, le journaliste culturel Nicolas Tittley, ont accueilli leur premier enfant, le petit Milo, en mai dernier. Et depuis, Claudine est définitivement une maman avec du style!

Justine Laberge

Justine Laberge et David Bussières d'Alfa Rococo ont accueilli leur deuxième fille, Luna, le 30 octobre dernier. Le couple était déjà parents de la petite Marine, 2 ans.

😭💕 Une publication partagée par alfarococo (@alfarococo) le 19 Nov. 2017 à 8 :09 PST

Emily Bégin

C'est un premier enfant pour Emily Bégin mais un quatrième pour son conjoint, Guillaume Lemay-Thivierge. Emily a accouché du petit Théodore le 3 février dernier.

Mes hommes ❤ #parachutevoltige @parachute_voltige Une publication partagée par Emily Bégin (@emilybegin) le 16 Sept. 2017 à 4 :21 PDT

Marie Soleil Dion

On a croisé l'actrice enceinte jusqu'aux oreilles sur le tapis rouge du Gala des Gémeaux en septembre dernier. Et deux mois plus tard, le 11 novembre, le petit Léon était né! Marie Soleil a accouché après la date prévue. C'est un deuxième enfant pour le conjoint de l'actrice, Louis-Olivier Mauffette, qui est déjà papa d'une petite fille.

Ingrid Falaise

C'est un premier bébé pour Falaise et son conjoint, Cédrik Reinhart, mais un troisième pour ce dernier. Ingrid a accouché le 9 novembre dernier du petit Émil, et a immortalisé ses premiers moments de maternité avec une séance photo magnifique et un message touchant.

Isabelle Desjardins

Isabelle Desjardins et son chum, le joueur de hockey David Desharnais, sont devenus parents pour la première fois le 10 juillet dernier. Le petit Victor est déjà fan de l'équipe de hockey de son papa, les Rangers de New York!

Il y a quelques jours, la petite famille profitait d'une séance de patin bien méritée au Rockefeller Center à New York, où elle habite.

Rachel Graton

La comédienne a accouché d'un petit garçon dont on ne sait pas le nom cet automne. Inactive sur Instagram, il n'y a pas de photo connue du bébé sur les médias sociaux.

Édith Cochrane

C'était une grossesse surprise pour Cochrane et son conjoint de longue date, Emmanuel Bilodeau. La comédienne a accouché en novembre de la petite Adélaïde, née avec l'aide de sages-femmes. C'est un troisième enfant pour le couple, qui est aussi parent de Paul-Émile et Siméon, et un quatrième pour Bilodeau, qui est aussi papa d'une grande fille de 20 ans, Philomène, née de son union avec Monique Spaziani.