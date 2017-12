La ligne Tel-Écoute en service même à Noël et au jour de l'An

La ligne Tel-Écoute rappelle qu'elle est en service 365 jours par année, donc même à Noël et au jour de l'An.

Le service d'écoute gratuit et confidentiel souligne que le temps des Fêtes peut exacerber la détresse psychologique, d'autant plus que les professionnels en santé mentale sont alors souvent en vacances.

La directrice générale de l'organisme, Geneviève Morand, explique que cette période de l'année peut remuer des souvenirs douloureux, aviver des difficultés familiales ou encore nourrir un sentiment de solitude.

Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire de «vivre de gros drames» pour avoir recours à ce service qui dessert le Grand Montréal.

Gratuite et confidentielle, la ligne téléphonique s'adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus. La population de 60 ans et plus peut quant à elle se tourner vers son volet Tel-Aînés.

Les deux services, qui recueillent annuellement entre 15 000 et 200 000 appels, sont en opération tous les jours de 10h à 22h.

Geneviève Morand tient à souligner le dévouement des «écoutants», ces bénévoles soigneusement sélectionnés, formés et encadrés par des professionnels pour prêter une oreille attentive.

«Ils nous disent même que c'est une période où ils ont un plus gros sentiment de contribution à cause de la teneur des appels, expose-t-elle. On voit une autre profondeur dans les appels qu'on reçoit pendant cette période-là.»¸

«C'est le cadeau qu'ils font aux gens, ils offrent de l'écoute, a-t-elle poursuivi, en entrevue avec La Presse canadienne. Souvent dans la vie, quand on veut se confier, les gens vont vouloir nous donner des conseils, nous orienter. Nous, on est vraiment là pour que les gens puissent ventiler.»

_______

Pour joindre Tel-Écoute: 514 493-4484

Pour joindre Tel-Aînés : 514 353-2463