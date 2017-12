La famille de George Michael partage un message poignant la veille du premier anniversaire de la mort du chanteur

La famille de George Michael ont recommandé aux fans du chanteur de dire à ceux qu'ils aiment leur importance pour eux la veille de l'anniversaire de sa mort.

Le chanteur a été retrouvé mort à sa maison de Goring-in-Thames, en Oxfordshire, par son copain Fadi Fawas le jour de Noël l'an passé.

File photo dated 11/05/11 of the late George Michael, as the remaining X Factor contestants will channel the singer as the show dedicates this weekend's performances to the late star.

Un an plus tard, les soeurs de George Melanie et Yioda et leur père Jack ont expliqué dans une déclaration: «Ce Noël va être difficile sans lui, mais on sait qu'on n'est pas seul à vivre notre deuil le jour de l'anniversaire de sa mort.»

«Noël n'est pas toujours facile, la vie n'est pas parfaite et les famille sont compliquées. Donc si vous pouvez, en sa mémoire cette année, prenez un moment et une bonne respiration et dites: «Je t'aime» tout haut à quelqu'un.»

Des fans rendent hommage au chanteur à sa maison un an après sa mort.

Ils ont ajouté que c'était «un défi» d'entendre Last Christmas jouer partout alors que George leur manque beaucoup.

«Cette année a été une année de défis difficiles pour ceux de nous qui étaient proches et loyaux à Yog, surtout parce que ce mois-ci on a entendu Last Christmas et December Song dans des magasins, sur la rue et à la radio. Ça fait des années que c'est ainsi, mais sachant qu'il n'est plus là, il nous manque.»

À noter que Yog était le surnom donné à George Michael par sa famille.

«Yog, qui aimait Noël et espérait toujours qu'il neige, voudrait que chacun de vous qui l'a admiré et aimé prenne un moment, lève un verre, apprécie sa musique et pense à lui en bien. Assurez vous d'apprécier votre temps avec votre famille et vos amis. Yog partageait sa musique avec tout le monde et plusieurs d'entre vous connectaient profondément avec ses mots. Joyeux Noël tout le monde. Et comme notre cher Yog dirait... Prenez soin de vous.»

C'est tellement touchant, et tellement vrai!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.