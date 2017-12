Khloe Kardashian fait sa première sortie depuis l'annonce de sa grossesse

Khloe Kardashian a officiellement confirmé sa grossesse le 20 décembre dernier. Elle attend son premier enfant avec le joueur canadien de basketball Tristan Thompson.

Samedi, c'était la première sortie publique de la star de télé-réalité alors qu'elle passait seule par l'aéroport de Los Angeles, LAX. Kardashian passe maintenant son temps entre Los Angeles et Cleveland, en Ohio, parce qu'elle et Thompson, 26 ans, y ont une maison, selon InStyle. En effet, le joueur de Brampton, en Ontario, joue pour l'équipe des Cleveland Cavaliers.

La jeune femme de 33 ans a été aperçue dans un look autant confortable que glamour. Khloe portait un ensemble tout noir, des lunettes de soleil réfléchissantes et ses cheveux blonds étaient raides et lousses. Elle portait aussi des souliers de course, et à vue d'oeil, il semblerait que ce soit des Yeezy, la marque de mode de son beau-frère Kanye West.

C'est un premier enfant pour le couple, quoique Thompson ait déjà un fils, Prince Thompson, avec son ex-conjointe.

On aime le style de maternité de Khloe, à qui la grossesse va à merveille!

