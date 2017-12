Combien de temps pour cuire une dinde par livre?

Malgré tous nos meilleurs essais, personne qu'on connaît n'a jamais cuisiné une dinde sans stress. On comprend pourquoi. Il a beaucoup d'à-côtés à faire, la cuisson au four à considérer, calculer combien de temps cuire la dinde selon son poids - et oh, vous aimeriez sûrement prendre une douche et manger un morceau à travers tout ça.

Une fois que vous avez un thermomètre à viande, connaître le poids de votre dinde devient votre arme secrète. Si vous savez combien pèse votre dinde, vous allez savoir à peu près combien de temps la cuire - que vous la rôtissiez, la grilliez ou la faites frire. Nous avons pris en considération la farce (si vous choisissez de farcir votre oiseau), et avons même pensé à ceux pour qui la dinde est congelée.