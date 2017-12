Une membre de la famille royale britannique s'excuse de son choix de bijoux

Une membre de la famille royale britannique s'est excusée d'avoir porté un accessoire à connotations racistes lors d'un dîner de Noël organisé au Buckingham Palace plus tôt cette semaine.

La princesse Michael de Kent, 72 ans, a participé à l'événement en portant une broche à l'effigie d'un buste miniature d'une femme africaine embelli avec des bijoux.

Ce choix de mauvais goût était encore pire parce que Meghan Markle, la fiancée de Prince Harry qui est à moitié blanche et à moitié noire, était une invitée au dîner.

L'événement souligne la première fois que Markle, qui va devenir la princesse Henry de Wales après son mariage avec Prince Harry en Mai, a rencontré plusieurs membres de la famille royale élargie, selon People.

Dans une déclaration à People et au Daily Mail, un porte-parole de Princesse Michael a expliqué que la broche était un cadeau qu'elle avait porté «plusieurs fois auparavant.»

«La princesse est très désolée et bouleversée que ça a offensé les gens», peut-on lire dans une déclaration.

Un gros plan de la broche.

«Est-ce que quelqu'un a remarqué la broche que Princesse Michael de Kent porte? Vraiment? #MeghanMarkle rencontre officiellement la famille royale et elle est accueillie ainsi? #racisme», a tweeté @girl_ninja.

Has no one noticed the Blackmoore pin that Princess Michael of Kent is wearing? Really? #MeghanMarkle offically meets the family and is greeted by THIS? #racism #BritishRoyals pic.twitter.com/o0BiaxdR9n