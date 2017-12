Meghan Trainor est fiancée!

La chanteuse Meghan Trainor s'est fait demander en mariage le jour de sa fête, le 22 décembre, par son copain, Daryl Sabara.

C'est dans un tunnel de lumières de Noël que Sabara a surpris sa douce vendredi soir. Il a invité ses amis et sa famille à l'occasion de la grande demande.

Trainor a accepté avec joie la demande en mariage de son chéri. Sur Instagram, elle a publié une vidéo du moment magique. «Je suis sous le choc. Je n'ai jamais été aussi heureuse! Merci à Daryl, à ma famille et à mes amis de m'avoir traité comme une vraie princesse», écrit-elle.

C'est son grand frère Ryan Trainor, qui fait les photos et les vidéoclips pour sa soeur, qui a tourné la vidéo.

Rappelons qu'on a connu Daryl Sabara en tant que jeune acteur, notamment dans le rôle de Juni Cortez dans la série Spy Kids (Espions en herbe au Québec).

Daryl et Meghan sortent ensemble depuis le 2 juillet 2016. Pour leur première rencontre, ils sont allés jouer au bowling, où Sagara a embrassé la chanteuse pour la première fois, selon une entrevue qu'a accordée Trainor à Cosmopolitan en avril. «Il embrassait super bien. Je sais que je suis bonne, mais j'étais choquée qu'il le soit aussi», a-t-elle révélé.

Le 2 juillet de cette année, Sabara a souligné leur première année de relation en publiant une vidéo de sa douce accompagné d'un message adorable. «Dès que je t'ai rencontrée, j'ai été hypnotisé par tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Tu es la personne la plus extraordinaire que je connais, et je suis vraiment chanceux de t'appeler ma meilleure amie. Je vais t'aimer pour toujours. Tu es tout pour moi. Merci pour l'année extraordinaire.»

Pour sa part, Meghan a aussi parlé de son copain en bien lors de son entrevue avec Cosmopolitan. «Je ne me suis jamais sentie vraiment sexy avec des gars avant. Personne n'a exprimé tout haut comment ils aimaient mon corps dans la chambre à coucher avant que je rencontre Daryl. Il est obsédé avec chaque pouce de mon corps. Et ça amélioré ma confiance. C'est un champion, donc on est au paradis.»

Il semble qu'au lit comme dans la vie, le couple file le parfait bonheur!