Le temps des Fêtes est propice à la grippe et à la gastro-entérite

En ce début du temps des Fêtes, le ministère de la Santé et des Services sociaux lance un appel à la vigilance pour réduire les risques d'infection par la grippe ou la gastro-entérite.

Cette période, où les rencontres et les échanges se multiplient, est propice à la propagation des virus.

Ainsi, le ministère rappelle que de simples mesures préventives peuvent être prises. Parmi celles-ci, il faut se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, prendre soin de tousser ou d'éternuer dans le pli du coude, ne pas partager de verres et d'ustensiles, et de rester à la maison en cas d'apparition de symptômes.

Il est également recommandé, tout particulièrement aux personnes les plus vulnérables et à leurs proches, de se faire vacciner contre la grippe, si ce n'est pas encore fait, en vue de diminuer les risques d'infections et de complications graves.

Le Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec met à la disposition de la population de l'information, notamment pour trouver les ressources de première ligne disponibles près de chez soi, avec ou sans rendez-vous.

Pour les personnes en bonne santé, en cas de grippe ou de gastro-entérite, il est préférable de rester à la maison, de se reposer et de bien s'hydrater. Toutefois, il importe de surveiller l'évolution des symptômes. Cela est d'autant plus opportun pour ceux et celles qui font partie des catégories plus à risque.