La police d'Ottawa a repris un chauffeur qui se moquait d'un cycliste

Les conducteurs peuvent parfois oublier qu'ils n'ont pas seulement à partager la route avec d'autres automobilistes à quatre roues, mais qu'ils doivent également faire de la place pour leurs copains à deux roues.

Après qu'une personnalité publique de Toronto se soit moquée sur Twitter d'une cycliste hivernale qui tentait de faire la navette en utilisant un mode de transport différent, la police a envoyé un léger rappel sur les médias sociaux que les cyclistes avaient également droit à la route.

Vendredi, Alex Pierson, présentateur à la radio d'affaires d'actualité et conseiller média, a tweeté une photo d'un cycliste d'hiver alors qu'il était au volant de son véhicule à une intersection.

« Il faut être un vrai nono pour faire du vélo un jour comme celui-ci », a-t-elle écrit.

U have to be a real knob to ride a bike on a day like this. pic.twitter.com/H4NTiroX8S