Des aliens au-dessus de Los Angeles? Non, juste une fusée de SpaceX fendant le ciel qui a affolé les habitants

SCIENCE - Panique à bord à Los Angeles dans la nuit de ce vendredi au samedi 23 décembre. Les habitants de la région n'en ont pas cru leurs yeux en découvrant une vive lumière et des volutes de fumée fendant soudainement le ciel californien en début de soirée.

Alors que l'on vient d'apprendre que le Pentagone a mené en secret un programme sur les aliens pendant plusieurs années et que la France aussi enquête sur les ovnis depuis 40 ans, beaucoup ont immédiatement sorti leur smartphone pour capturer la scène avant de se précipiter sur les réseaux sociaux à la recherche de réponses.

Souvent accompagnés du hashtag #Aliens, le plus utilisé sur la côte ouest des États-Unis dans la nuit, les messages s'inquiétant ou s'amusant à l'idée de voir des extraterrestres débarquer sur la planète Terre ont fleuri, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

ALIENS ARE REAL 👽 — Carter Reynolds (@carterreynolds) December 23, 2017

"LES ALIENS EXISTENT"

There is absolutely an alien worm hole that just opened up over LA. I am fine with this. Welcomed. Hope the M.I.B don't show up to tell me it's a weather ballon or some lie. THIS IS ALIEN! pic.twitter.com/ywSt1Exf5D December 23, 2017

"Il y a vraiment un trou de ver qui s'est ouvert au-dessus de Los Angeles. Ça me va très bien. Bienvenue. J'espère que les Men in Black vont pas débarquer et me raconter que c'était juste un ballon ou un autre mensonge du genre. CE SONT DES ALIENS."

UFO — Nick Jonas (@nickjonas) December 23, 2017

"OVNI"

Greetings to the aliens that just landed in LA. I just want to know where the function at? 🖖🏿👽 — Keith Powers (@KeithTPowers) December 23, 2017

"Bienvenue aux aliens qui viennent de se poser à Los Angeles. Vous pouvez me dire où est-ce que l'on doit se retrouver?"

LA...what the heck is this weird jellyfish thing going across the sky right now!?! pic.twitter.com/TxWfDUMxVd — Jenna Fischer (@jennafischer) December 23, 2017

"Los Angeles... Mais qu'est-ce que c'est que cette méduse bizarre qui traverse le ciel en ce moment?"

Yes, aliens are real. Unfortunately, they are leaving because there's no longer intelligent life running this country. #SpaceX pic.twitter.com/HSZHZzgGD7 — Barack Obama (@ThePresObama) December 23, 2017

"Oui, les aliens existent. Malheureusement, ils sont déjà sur le départ parce que toute vie intelligente a quitté notre planète"