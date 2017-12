On savait déjà que Jay-Z et Beyoncé savaient danser, mais la mère de Beyoncé, Tina Knowles-Lawson, a partagé une vidéo jeudi soir pour prouver à quel point ils savent se trémousser.

Knowles-Lawson a publié une vidéo sur Instagram (qui a depuis été supprimée) de sa fille et de son gendre dansant à un party familial sur Before I Let Go de Frankie Beverly and Maze. Plus spécifiquement, le célèbre couple dansait l'«electric slide».

Si la publication a depuis été supprimée, plusieurs en ont fait des copies et ont disséminé la joyeuses vidéo sur les médias sociaux. Et les gens capotent.

«Beyoncé qui danse l'electric slide avec un verre dans sa main et sa sacoche sur son épaule a fait ma journée», a tweeté @_jaided.

«C'était l'electric slide la plus émouvante que je n'aie jamais vue», a écrit l'utilisatrice @WorldWarShem.

«Bien maintenant», a tweeté @MimiOtter avec un Gif de Tracee Ellis Ross.

Ça part bien le temps des Fêtes!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.