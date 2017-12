Céline Dion souhaite joyeuses Fêtes à ses fans

Céline Dion a publié une vidéo pour souhaiter joyeuses Fêtes à ses fans et les remercier pour leur soutien tout au long de l'année. On y voit la diva de Charlemagne dans une robe noire en velours à col Claudine sur fond noir, une présentation à la fois sobre et festive.

🎅🎄Joyeuses fêtes à tous! - Céline ❤️ pic.twitter.com/UVZLct47ad — Celine Dion (@celinedion) 23 décembre 2017

«Une autre année s'achève, et pour moi, il n'y a pas de meilleur moment pour vous remercier de votre dévouement et votre loyauté. Vous êtes venus à Las Vegas pour voir notre spectacle, vous êtes venus en Europe pour nous voir en tournée l'été dernier, vous avez chanté avec nous, vous avez ri avec nous, vous avez dansé avec nous. Sans vous, nous ne pourrions faire ce que nous aimons faire. Un très grand merci pour tout l'amour que vous nous donnez», dit-elle.

«Je vous souhaite un très beau temps des Fêtes rempli d'amour et de paix. Continuez à chanter, à rire, et à danser et on se voit en 2018. Je vous aime et je vous dit à bientôt», dit-elle avant d'envoyer un bec à l'intention de ses fans.

La chanteuse a aussi publié une version anglophone de la vidéo.

À voir aussi: