10 façons de rester en sécurité au volant cet hiver

Les automobilistes qui doivent conduire là où il neige sont d'accord: la conduite hivernale est pénible.

Le froid nuit à votre interaction avec votre voiture et à l'interaction entre votre voiture et la route. Le gel rend l'habitacle très inconfortable. La neige et la glace peuvent compromettre votre capacité à contrôler votre véhicule.

Heureusement, les voitures, camions et véhicules multisegments modernes offrent une multitude de caractéristiques qui les rendent non seulement plus sécuritaires, mais aussi plus confortables quand le mercure plonge.

Voici les dix caractéristiques les plus utiles pour la conduite hivernale:

SYSTÈME DE SÉCURITÉ PERFECTIONNÉ

Les véhicules modernes sont munis d'une multitude de caractéristiques de sécurité automatisées qui peuvent faire toute la différence du monde lors de la conduite hivernale. Certaines, comme le système de freinage antiblocage et le contrôle de stabilité, sont exigés dans certaines juridictions. D'autres — comme les phares adaptatifs ou les systèmes d'évitement des collisions, de freinage automatique d'urgence ou de prévention des sorties involontaires de voie — seront offerts de série sur certains modèles et en option sur d'autres. Toutes ces caractéristiques peuvent améliorer le contrôle ou la visibilité sur les routes hivernales.

TRACTION INTÉGRALE

S'enliser dans la neige ou perdre le contrôle sur la glace comptent parmi les pires cauchemars des automobilistes. La traction intégrale et la traction à quatre roues motrices envoient de la puissance à toutes les roues du véhicule pour l'aider à mieux accélérer et à maintenir la traction sur des surfaces glissantes. Plusieurs systèmes de traction intégrale sont maintenant disponibles. Certains font tourner les roues avant ou arrière en tout temps, et les deux autres automatiquement au besoin; d'autres ont besoin d'une intervention du conducteur pour faire tourner les roues avant. La traction intégrale est disponible sur tous les véhicules, des voitures de petite taille aux camionnettes pleine grandeur.

CHAUFFE-MOTEUR

Un chauffe-moteur peut aider un véhicule à démarrer et à se réchauffer plus rapidement par temps très froid. Il se branche habituellement avec une simple extension domestique et garde certains fluides et certaines pièces mécaniques à une température presque normale. Les chauffe-moteurs préviennent aussi l'usure excessive, limitent les émissions polluantes et créent un environnement plus plaisant en permettant de réchauffer l'habitacle plus rapidement.

LAVE-PHARES

La neige, la glace et le calcium qui peuvent s'accumuler sur les phares pourront réduire la visibilité. Les lave-phares pourront régler le problème en permettant aux phares de briller à pleine puissance.

SIÈGES CHAUFFANTS

Les sièges chauffés électriquement ne sont plus seulement une option de luxe: ils sont maintenant offerts sur les voitures les plus modestes. Par un matin froid, ils pourront réchauffer le conducteur et son passager plus rapidement que la simple chaufferette, qui n'est efficace que quand le moteur est chaud. Le confort pendant la conduite est essentiel à la sécurité, ce qui fait des sièges chauffants une caractéristique de sécurité.

MIROIRS LATÉRAUX CHAUFFANTS

Des éléments électriques chauffants débarrassent les miroirs latéraux de la buée et de la glace, comme le dégivreur le fait pour la fenêtre arrière. Cette caractéristique est dorénavant offerte sur pratiquement tous les véhicules modernes, sauf peut-être sur des modèles de base peu dispendieux.

VOLANT CHAUFFANT

Les automobilistes des régions chaudes ne peuvent pas imaginer à quel point un volant peut être froid en hiver. Un courant électrique garde le volant à une température agréable, peu importe le temps qu'il fait à l'extérieur.

DÉMARREUR À DISTANCE

Le démarreur à distance permet de faire tourner le moteur tout en restant bien au chaud à l'intérieur. Certains modèles fonctionnent avec une télécommande, d'autres avec une application installée sur un téléphone intelligent. De tels systèmes sont disponibles pour pratiquement toutes les voitures, directement du constructeur ou auprès d'un détaillant après l'achat.

DÉGIVREURS D'ESSUIE-GLACES

Un essuie-glace coincé dans la neige et dans la glace est essentiellement inutile. Un dégivreur peut réchauffer les essuie-glaces pour les empêcher de coller à la vitre. Un élément électrique chauffant pourra se trouver directement sur le pare-brise, au niveau des essuie-glaces, sinon dans les essuie-glaces eux-mêmes.

PNEUS D'HIVER

La plupart des pneus d'hiver jumellent un dessin particulier de la bande de roulement à une formulation spéciale de caoutchouc pour demeurer souples par temps froid et conserver leur traction sur la neige et la glace.

Ce texte a été réalisé en collaboration avec le site web automobile www.edmunds.com.