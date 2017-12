Valérie Plante accueillera… le Père Noël!

Le Père Noël sera de passage à l'hôtel de ville de Montréal samedi pour un bref arrêt avant de préparer son long voyage autour du monde.

Les familles montréalaises sont invitées à se présenter à l'hôtel de ville entre 10h30 et 13h30. En plus du Père Noël, ils pourront s'entretenir avec la Fée des étoiles.

Tous deux seront accueillis par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et son époux. Des mascottes, des maquilleurs et des friandises seront disponibles pendant les célébrations.

«Le temps des Fêtes est de loin ma période préférée de l'année, notamment parce qu'il nous permet de prendre une pause de notre frénésie quotidienne et de retrouver ceux que nous aimons. Cette année, je ne pouvais passer à côté de l'occasion de célébrer avec les Montréalais et les Montréalaises qui ont fait de mon année 2017 une année mémorable. J'invite les familles, les enfants et les aînés à venir lancer les festivités avec moi le 23 décembre. On leur réserve une belle fête autour du sapin!», affirme Mme Plante.

Entre-temps, la mairesse a célébré le temps des Fêtes avec différents organismes de Montréal. Vendredi, elle a passé la matinée à Moisson Montréal, dans l'arrondissement Saint-Laurent, avant de se déplacer au Multicaf du Collège Notre-Dame, dans Côte-des-Neiges.