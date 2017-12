Une météo imprévisible attendue pour le week-end de Noël

Les déplacements durant la fin de semaine de Noël pourraient être affectés par des systèmes dépressionnaires attendus sur le Québec.

Environnement Canada prévoit entre 5 et 10 centimètres de neige de vendredi à samedi. La neige commencera à tomber en après-midi sur le sud du Québec et continuera au cours de la nuit.

De la pluie verglaçante pourrait ensuite s'abattre sur le sud de la province tôt samedi. Environnement Canada indique que la zone de précipitations déprendra de la trajectoire du système qui est incertaine pour le moment. Mais l'organisme de surveillance de la météo signale que les régions au sud du Saint-Laurent sont les plus à risques.

Un deuxième système dépressionnaire devrait apporter de la neige le matin du 25 décembre, annonce MétéoMédia. Ce système pourrait se transformer en tempête hivernale lundi, mais il ne devrait pas trop toucher le Québec.

Lundi matin, la neige devrait être par intermittence pour l'Estrie, la Beauce et la ville de Québec. Pour Montréal, on attend de la neige le matin et un ciel dégagé en après-midi. Le même scénario est prévu en Abitibi et au Témiscamingue.

Si vous êtes un amateur de neige ou de sport de glisse, vous serez servi alors qu'un troisième système pourrait amener des précipitations sous forme de neige entre le 29 et le 31 décembre. Certains modèles consultés par MétéoMédia anticipent un système qui pourrait être important. Rappelons que le 27 décembre 2012, Montréal avait reçu 45,6 cm de neige en une seule journée.

Peu importe si la tempête atteint le Québec ou non, MétéoMédia rappelle que la dernière semaine de l'année sera très froide en raison de l'air arctique.