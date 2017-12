Taylor Swift achète une maison à une de ses admiratrices enceinte

Noël arrive plus tôt cette année pour une admiratrice de Taylor Swift. La célèbre chanteuse a acheté une maison pour une de ses admiratrices.

C'est sur la nouvelle application de la vedette The Swift Life que la jeune Stéphanie a partagée son histoire. Enceinte de huit mois, son copain avait perdu son travail et le couple vivait dans la crainte de devenir sans domicile fixe, rapporte MTV.

Lors de son spectacle à Manchester, Taylor Swift a amené la jeune femme en coulisse. « Elle m'a dit qu'elle voulait rendre l'argent pour mon billet ce soir-là. Ce qu'elle a vraiment fait, c'est nous aider à acheter une maison et tout ce dont j'ai besoin pour mon bébé. »

Elle m'a dit: «Je veux que tu puisses profiter de ta petite fille, ne t'inquiète pas pour tout ce truc.»

A fan shared their heartfelt story on 'The Swift Life' app of Taylor helping them to buy a house and preventing them from going homeless after meeting her. pic.twitter.com/lAhbBMjWEG