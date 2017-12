Les grands disparus: ils sont décédés en 2017

Plusieurs personnalités de tous les milieux nous ont quittés en 2017. Alors que la fin de l'année approche, prenons le temps de nous remémorer ceux qui sont décédés au cours des 12 derniers mois.

La communauté artistique québécoise a été ébranlée par le décès de la doyenne des actrices et des comédiennes de la province, Mme Janine Sutto, décédée le 28 mars à l'âge de 95 ans. L'acteur Benoît Girard, le comédien Paul Hébert, les comédiennes Nicole Leblanc et Monique Aubry et le peintre, chansonnier, humoriste et animateur Tex Lecor ainsi que le rappeur Infrak nous ont aussi quittés en 2017.

Janine Sutto

Plus récemment, le chanteur du groupe les B.B., Patrick Bourgeois, a rendu l'âme, lui qui souffrait d'un cancer. L'écrivain Réjean Ducharme, qui avait vécu sa vie à l'ombre du public, est mort le 21 août.

L'animatrice Andréanne Sasseville, qui s'est particulièrement fait connaître pour son implication chez MusiquePlus et surtout chez SiriusXM, est décédée, le 10 janvier, après une longue lutte contre le cancer du sein, à tout juste 41 ans.

Du côté de la politique, un ancien ministre du gouvernement provincial, Jacques Daoust, est décédé à l'âge de 69 ans, dans la nuit du 2 au 3 août.

Le milieu musical américain a été touché par les suicides de Chester Bennington du groupe Linkin Park et de Chris Cornell, co-fondateur de la formation Soundgarden. Le pianiste et chanteur américain Fats Domino, roi du rhythm'n'blues des Noirs aux États-Unis, a rendu l'âme au mois d'octobre.

Le Canada a perdu l'un de ses grands citoyens en Gord Downie. Le leader du groupe The Tragically Hip est décédé le 18 octobre 2017 à l'âge de 53 ans.

Il y a deux semaines, c'est l'un des grands artistes de la France qui nous quittait alors que Johnny Hallyday est mort le 6 décembre.

Voyez ci-dessous une rétrospective des disparitions marquantes de l'année:

Ils sont décédés en 2017







Avec des informations de La Presse canadienne et de l'Agence France-Presse.