Quand les Fêtes arrivent, on veut tous enchaîner quelques bières entre deux Petit papa Noël et un rigodon, mais on a souvent plus un rond. Pas de soucis, le bar les Foufounes électriques ramène ses autrefois célèbres "Samedis foufs" pendant lesquels la bière coûte seulement un dollar (et coule donc à flots).

Il y a des petites conditions par exemple. L'offre débute seulement à partir de 22h (qui sort avant de toute façon?) et n'est disponible qu'au deuxième étage du bar de la rue Sainte-Catherine. Il faut aussi payer 5$ pour entrer.

Blasé Une publication partagée par Marie-Soleil Massicotte-Plante (@mariesoleilmp) le 20 Déc. 2017 à 7 :32 PST

La promo n'est disponible que pour une durée limitée, indique la page Facebook des Foufs. Pas le temps de niaiser!

Les Foufounes Électriques

87 rue Sainte-Catherine Est

VOIR AUSSI :