BIEN-ÊTRE

Aux États-Unis, une ferme se bat pour faire accepter le foie gras

Depuis plus de trente ans, Izzy Yanay se bat pour implanter le foie gras aux Etats-Unis, contre le scepticisme des chefs et l'hostilité d'associations de défense des animaux, depuis sa ferme de l'Etat de New York, dont il a fait une vitrine contre les réticences liées au gavage.