Deux chats détenant des records du monde sont morts dans un incendie

Deux chats détenant des records du monde sont morts dans l'incendie de leur maison de Détroit.

Depuis six semaines, Arcturus et Cygnus étaient portés disparus. Les maîtres des félins, Will et Lauren Powers, avaient réussi à sortir de la demeure en feu en laissant des portes ouvertes afin de donner une chance à leurs animaux de se sauver, rapporte le Daily Mail.

Jeudi, les maîtres ont confirmé la mort de leurs compagnons. «Nous avons confirmé aujourd'hui que Cygnus et Arcturus sont restés cachés dans notre maison et ont succombé à l'inhalation de fumée», écrivent les maîtres sur Instagram.

Avec son corps mesurant 19 pouces, Arcturus détenait le record Guinness du plus grand chat domestique du monde. Cygnus était quant à lui le chat domestique avec la plus longue queue du monde avec une queue de 17 pouces.

« Arcturus a également battu un record mondial Guinness! C'est le plus grand chat domestique de tous les temps! Deux chats record du monde dans une maison! »

« Cygnus Regulus Powers a battu le record du monde pour la queue la plus longue sur un chat! Il est célèbre! »