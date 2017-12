Voici les pires robes des stars en 2017

C'est l'heure des bilans et des palmarès de fin d'année. Après les tenues des stars les plus osées de 2017, les 12 tenues de stars les plus marquantes des tapis rouges québécois ​​​​​​, voici les pires tenues des célébrités de ce cru annuel. Attention, parfois ça pique les yeux!

Golden Globes 2017: Carrie Underwood

Du rose gum aux volants, cette robe n'est pas le meilleur choix ni le plus chic d'ailleurs.

Golden Globes 2017: Priyanka Chopra

Priyanka Chopra nous a habitués à tellement plus glamour et élégant que nous en sommes restés... sans mots. De la coupe aux motifs, cette création ne nous pas séduits.

Golden Globes 2017: Ruth Negga

Longueur des manches, zipper, forme et nuance, on n'est pas fan de la robe que portait Ruth Negga sur le tapis rouge des Golden Globes.

Golden Globes 2017: Felicity Jones

Le style volants, surpiqûres noires, jusqu'à la nuance rose gum... c'est un NON.

Golden Globes 2017: Trace Lysette

Une seule question: pourquoi? Parfois, moins est mieux que trop.

Oscars 2017: Dakota Johnson

Dakota Johnson nous a habitués à des looks plus stylés les uns que les autres, mais cette fois-ci sur le tapis rouge des Oscars, la star ne nous a pas impressionnés. Prochaine fois!

Oscars 2017: Leslie Mann

Le style parachute NON MERCI sur les tapis rouges. Le mieux? Une robe dont la forme et la nuance magnifient la silhouette et le teint, tiens!

Oscars 2017: Blanca Blanco

Le style flamenco sur tapis rouge n'est manifestement pas une résussite dans ce cas.

Emmy Awards 2017: Angela Sarafyan

De la coupe au jaune (éblouissant pour ne pas dire aveuglant), cette création ne nous séduit pas.

Emmy Awards 2017: Ruby Modine

Cette tenue aurait pu avoir son petit effet, mais ce ne fut pas le cas. Peut-être un histoire de coloris.

Emmy Awards 2017: Felicity Huffman

Cette édition des Emmy Awards 2017 ne fut pas synonyme ni de sobriété ni de chic. La preuve!

Grammy Awards 2017: Demi Lovato

Le décolleté en rond qui dévoile à peu près tout de la la poitrine, sans compter l'aspect filet, on est loin du grand glamour hollywoodien!

Grammy Awards 2017: Maren Morris

Une jambe dévoilée, c'est ok, mais deux... NON! Point trop n'en faut.

Grammy Awards 2017: Taraji P. Henson

OUCH les yeux...!

Met Gala 2017: Claire Danes

Pour l'hommage à Rei Kawakubo/Comme des Garcons, Claire Danes n'a pas totalement réussi son coup.

American Music Awards 2017: Bleona Qereti

Si on accepte tout de Lady Gaga, hé bien là NON.