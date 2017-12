Maripier Morin collabore avec une nouvelle styliste et on CAPOTE sur ses looks

Pas une semaine ne passe sans qu'on envie le style de Maripier Morin, qui partage régulièrement ses chics tenues sur les réseaux sociaux. Et depuis quelques jours, un vent de nouveauté souffle sur sa garde-robe. C'est que la belle collabore avec une nouvelle styliste.

La populaire animatrice travaille depuis des années avec Patrick Vimbor, aussi styliste de Marie Mai et Ariane Moffat, mais dernièrement elle semble avoir craqué pour les looks seventies et colorés d'Olivia Leblanc, qui compte notamment parmi ses clients célèbres Pénélope McQuade.

On a particulièrement aimé cette tenue qui mixe velours, jeans ample et le très tendance béret

Puis le fait qu'elle ose la couleur!

Et que dire de cette robe en satin hyper sexy - empruntée aux années 70 - parfaite pour les Fêtes :

Elle a même mis de l'avant LA couleur Pantone de 2018 (le mauve) avec une robe à col roulé H&M.

Maripier Morin avait participé au défi 365 jours de looks du magazine LOULOU en 2015, nous dévoilant une tonne de tenues plus belles les unes que les autres et souvent abordables. Elle reprend aujourd'hui l'exercice, mais pour son site maripiermorin.com avec le mot-clic #MPHEBDO.

VOIR AUSSI :