Le propriétaire de «Griswold House» à Burlington meurt après être tombé de son échelle

Le fondateur des illuminations de Noël de «Griswold House» à Burlington, en Ontario, est mort après être tombé d'une échelle, pour inspecter une partie de sa maison.

La maison avec les décorations de Noël est connue comme la «maison Griswold» après le populaire film de vacances, National Lampoon's Christmas Vacation.

Doug Musson essayait de déterminer pourquoi l'eau coulait sur une zone où les visiteurs de son exposition pourraient marcher quand l'accident s'est produit lundi, selon un site internet familial dédié aux lumières. L'homme de 82 ans est décédé à l'hôpital.

«Notre famille est dévastée», lit-on dans un communiqué.

«J'ai hésité à allumer les lumières, mais j'ai pensé qu'il les voudrait ainsi. Il a travaillé dur pour disposer toutes les lumières.»

La personne qui a écrit la déclaration, qui a mentionné Doug comme son papa, a dit que ceci peut-être la dernière année que la famille installera les décorations lumineuses de Noël.

Chaque année de nombreuses personnes allaient visiter l'exposition de lumières à Burlington. C'était une tradition pour tous les habitants de Burlington d'aller contempler ces décorations. D'ailleurs le maire Rick Goldring a rendu hommage, mardi, à Musson sur Twitter.

This is devastating news. Doug and the Musson family have provided #BurlON with a wonderful display of Christmas Lights on their home for many,many years. Our thoughts and prayers are with the Musson family. https://t.co/3HhbMb8PYE