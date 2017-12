Ce resto offre des huitres gratuites à volonté ce jeudi!

Tous les mois qui finissent en «bre», on se gave d'huitre sans arrêt, mais ça fait mal au porte-feuille rendu en décemBRE... Pas besoin d'aller piger dans ta marge de crédit, le Bar Suzanne offre les huitres gratuites ce jeudi jusqu'à épuisement des stocks.

Le petit restaurant situé sur le Plateau qui a ouvert l'été dernier se veut un «speakeasy à dumplings». Et pour célébrer son premier temps des Fêtes, il vous invite à manquer votre party de bureau pour profiter d'huitres «jusqu'à overdose» avec «une sélection de vins pas piqués des vers», spécifie la page Facebook de l'événement.

La soirée huitre de ce jeudi 21 décembre commence à 17h.

Belle façon d'entamer les célébrations de Noël!

