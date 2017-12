UPS commande 125 camions électriques Tesla

La société de messagerie américaine UPS a commandé 125 camions électriques Tesla, soit la plus grosse commande enregistrée par le constructeur depuis la présentation de ce camion mi-novembre.

Cette commande, annoncée mardi, fait suite à une autre du limonadier PepsiCo qui en a commandé une centaine d'exemplaires il y a deux semaines.

Ce camion semi-remorque a une autonomie de 800 km (500 miles) "chargé à son poids maximum et à vitesse d'autoroute", avait affirmé Elon Musk lors de sa présentation à la presse le 17 novembre. Il devrait coûter de 150 000 à 200 000 $US selon les versions et sera disponible à la vente en 2020. Un dépôt de 20.000 dollars doit être versé à la commande.

"Ces semis révolutionnaires vont ouvrir une nouvelle ère en améliorant la sécurité, en réduisant l'impact sur l'environnement et les coûts opérationnels", a souligné un responsable d'UPS, Juan Perez, en annonçant cette commande. UPS entend réduire ses émissions de carbone pour ses opérations de messageries terrestres de 12% d'ici 2025, a-t-il rappelé.

Tesla s'est imposé comme le constructeur de voitures électriques le plus dynamique et devrait vendre cette année quelque 80.000 voitures dans le monde. Il rencontre toutefois des problèmes de production avec son dernier modèle de milieu de gamme, le Model 3, et avait annoncé début novembre sa plus grosse perte trimestrielle, de l'ordre de 620 millions de dollars.

Son action baissait de 1,25% à 334,65 dollars mardi vers 17h50 GMT. Elle a toutefois gagné 46% depuis le début de l'année et sa capitalisation boursière (56,2 milliards de dollars) approche celle du premier constructeur automobile américain General Motors (60,5 milliards de dollars).

L'Allemand Daimler avait annoncé la semaine dernière avoir livré ses premiers camions électriques à quelques clients professionnels. Son modèle de 7,5 tonnes offre une autonomie de 100 kilomètres à 80 km/h. Deutsche Post, DB Schenker ou encore la compagnie spécialisée dans la logistique Rhenus font partie des premiers clients livrés par Daimler, qui compte lancer la production en série à grande échelle de son véhicule d'ici 2019. UPS en a également commandé plusieurs exemplaires.