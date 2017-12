Une blague de mauvais goût a coûté son emploi à une employée du Pizza Hut

Une employée du Pizza Hut à Stafford, en Virginie, a perdu son emploi à cause d'une demande spéciale d'adolescents.

La cliente, qui n'a pas été nommée, explique que ses deux fils de 12 et de 15 ans ont demandé qu'une blague soit écrite sur la boîte de pizza lorsqu'ils ont placé une commande en ligne, selon la station WJLA, la station ABC à Washington.

La blague n'a pas passé.

«Qu'est-ce qu'un livreur de pizza et un gynécologue ont en commun?»

WJLA n'a pas répété la réponse parce qu'elle était «trop grossière», mais un reporter a partagé une image de la boîte de pizza sur Twitter.

What would you do if you got this joke in your pizza box? This mom complained and the @pizzahut worker was fired even though the customer asked for a joke in their online order. Now mom's being cyber bullied. pic.twitter.com/sxhirwvYiW