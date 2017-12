Tessa Thompson souligne le manque de personnages noirs dans les films de Woody Allen

La fin de semaine dernière, une vidéo du Los Angeles Times mettant en vedette Kate Winslet, qui tient un rôle dans le dernier film de Woody Allen, Wonder Wheel, louant le réalisateur est devenue virale.

L'actrice note qu'Allen a créé «des rôles extraordinaires, puissants et compliqués pour les femmes et ce, pendant des années.»

Ce qui a marqué les gens, ce n'est pas juste ce que Winslet disait, et ce, sans considération pour sa fille adoptive Dylan Farrow, qui aurait été agressée sexuellement par le réalisateur, mais aussi la réaction de ses interlocutrices, qui n'avaient pas l'air impressionnées pantoute. C'est surtout le regard de la mort de Margot Robbie qui a retenu l'attention des internautes.

«Les réactions de tout le monde quand Kate Winslet a commencé à parler de travailler avec Woody Allen lol», a tweeté @harleivy.

Mais voilà qu'une autre réaction s'est fait entendre. En effet, l'actrice Tessa Thompson a tweeté lundi : «En tout cas... «Pourquoi est-ce que je travaillerais avec lui?» est une question hypothétique pour moi. Il n'y a pas de femmes noires dans les mondes de Woody.»

Anyways... "Would I work with him?" is a highly hypothetical question for me. There are no black women in Woody's worlds.