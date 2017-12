Le sénateur John McCain envisage de reprendre le travail après les Fêtes

Le sénateur John McCain est rentré chez lui en Arizona mais il envisage un retour à Washington après le congé des Fêtes afin de reprendre le travail.

Tard lundi soir, le sénateur républicain a transmis sur twitter ses remerciements à tous ceux qui lui ont envoyé des mots d'encouragement.

Thanks to everyone for your support & words of encouragement! I'm feeling well & looking forward to returning to work after the holidays.