Le livre «Le diable s'habille en Prada» aura une suite

Avant le film The Devil Wears Prada (2006), il y avait le livre de Lauren Weisberger publié en 2003. Ce livre a été un immense succès commercial et a été traduit dans plusieurs langues.

Le livre, comme le film, tourne autour du personnage d'Andrea Sachs (Anne Hathaway), qui est la deuxième assistante de Miranda Priestly (Meryl Streep) au magazine Runway. Cependant, le personnage d'Emily Charlton (campé par Emily Blunt dans le film) n'a pas eu autant d'attention que celui d'Andrea. Charlton était la première assistante de Priestly.

Voilà qu'Emily est sous les projecteurs dans ce prochain livre de Weisberger, When Life Gives You Lululemons, selon Entertainment Weekly.

En effet, le magazine offre en exclusivité un avant-goût du livre avec un extrait ainsi que sa couverture.

L'action se passe des années plus tard, alors qu'Emily ne travaille plus chez Runway mais est plutôt devenue une conseillère en image très en vue. Pour son travail, elle doit se rendre en banlieue de Greenwich, au Connecticut, pour travailler pour la mannequin et femme de sénateur Karolina Hartwell, qui a été arrêtée pour conduite en état d'ébriété, selon Cosmopolitan. Emily fera aussi la rencontre de Miriam, une mère à la maison ayant récemment quitté son emploi dans un cabinet d'avocats.

When Life Gives You Lululemons sortira le 5 juin 2018. On ne sait pas encore s'il sera adapté au cinéma.