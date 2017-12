Le moment qui a retenu le plus l'attention lors de L'Heure de vérité d'Occupation Double Bali est certainement celui où Karine s'est vidée le cœur en dénonçant la façon dont Karym l'avait traitée tout au long de l'aventure.

Un moment qui a particulièrement ébranlé Alanis, et semé la consternation chez l'ensemble des anciens candidats.

Karine est revenue sur cet épisode qui a fait jaser tout le Québec, lundi soir, en adressant un long message aux femmes - et au public en général - par l'entremise de son compte Instagram.

«Après l'heure de vérité, je tenais à adresser un message à toutes les filles/femmes qui m'écrivent et à toutes celles qui se sont reconnues ou non dans mon discours», explique-t-elle d'emblée. «Je suis une personne très émotive et intense, j'exprime mes sentiments avec énormément de force et de caractère, je déplace de l'air comme on dit! Je suis consciente que ça peut déranger certaines personnes, mais il ne faut jamais laisser quelqu'un se considérer supérieur ou plus mature que soi pour avoir eu la force de dire ce qu'on a sur le coeur.»

«Chaque personne a des besoins différents. Hier, vous avez vu que les miens étaient d'être entendue et comprise. Tant et aussi longtemps que mes actions respectent mes besoins et mes valeurs, je peux être fière de moi et de m'être respectée. Bref, j'aime d'amour chacun des candidats d'Occupation Double Bali. Vous êtes des âmes merveilleuses qui méritent d'être aimées gros comme la terre.»

Karine a également tenu à souligner qu'elle n'était pas en froid avec Alanis : «Love you my girl, tu es une perle de femme autant physiquement que mentalement».

Une publication partagée par Karine (@karinestmichel_) le 18 Déc. 2017 à 2 :24 PST

À voir également :