Des cadeaux culturels de dernière minute qui vous tireront d’embarras

La période qui nous sépare de Noël rétrécit de plus en plus. À quelques jours de l'échange fatidique de présents avec votre famille ou vos amis, il vous reste peut-être quelques précieux objets à dénicher. Et l'inspiration, au fur et à mesure que décembre défile, commence à se faire rare.

Or, la culture en cadeau, c'est toujours une bonne idée. Non seulement c'est une solution rapide et accessible, mais de plus, qui n'aime pas recevoir un disque, un livre, un DVD ou un spectacle en cadeau? Rares sont les grincheux qui repousseront pareille offrande!

Voici donc un condensé de produits culturels à glisser sous le sapin cette année. Farfouillez sur le web pour trouver les informations relatives à chaque suggestion ; vous êtes à un clic de «la» surprise qui vous vaudra une reconnaissance infinie de vos proches!

Des spectacles...

Sylvain Cossette repartira en tournée à l'automne 2018 avec le spectacle 80s, qui fait suite au succès de son projet 70s, et dans lequel il reprendra des morceaux légendaires de U2, Tears For Fears, The Police, Duran Duran, Hall and Oates, David Bowie, Prince, Simple Minds, INXS, Depeche Mode, George Michael et autres icônes de l'époque... André Sauvé a cartonné dans son spectacle conjoint avec l'Orchestre symphonique de Montréal, l'été dernier, et il remettra ça du 26 au 28 mars, à la Maison symphonique... La pièce de théâtre musicale Les choristes, inspirée par le film du même titre et mise en scène par Serge Denoncourt, s'installera au Monument-National à compter du 23 mai 2018... L'adaptation théâtrale du long-métrage mythique Tanguy, mise en scène par Normand Chouinard et mettant en vedette Marie-Chantal Perron, Normand D'Amour, Christophe Payeur, France Castel, Roger LaRue et Hilaire St-Laurent, fera rire Montréal, à la Salle Pierre-Mercure, du 17 au 21 octobre 2018... Martin Matte vient d'ajouter une série de représentations supplémentaires de son one man show Eh la la...!, en résidence au Théâtre St-Denis, entre le 10 et le 25 août 2018, et au Centre Vidéotron, les 12 et 13 décembre 2018... Le Casino de Montréal proposera dans la prochaine année des tours de chant de Nicola Ciccone, Étienne Drapeau et Guylaine Tanguay, ainsi que les revues musicales Sinatra Streisand, Elles chantent Dassin, Doo-Wop, The Rat Pack, Brass Transit, Piano Men et Les Crooners au cinéma... Après une escale en Europe, Roch Voisine reviendra au Québec au printemps, d'abord pour une collaboration avec l'Orchestre symphonique de Québec, les 5 et 6 avril, puis pour la poursuite de sa tournée Devant nous... Le Théâtre des Hirondelles de St-Mathieu-de-Beloeil invite le public à se procurer des billets pour sa production à l'affiche l'été prochain, Forfait tout inclus – Coup de soleil en sus, avec Anne Casabonne, Pierre-Alexandre Fortin, Sylvie Potvin, Denis Houle et Rodley Pitt...Arthur l'aventurier entraîne les tout-petits dans une nouvelle aventure, dans les Rocheuses canadiennes, et partagera son périple dans toutes les salles de la province au début de l'hiver, et on peut aussi se procurer ses nouveaux CD et DVD sur le même thème...

Des DVD...

Parmi les séries québécoises depuis peu immortalisées en DVD, on trouve la première saison de L'Imposteur, avec Marc-André Grondin, la troisième saison d'Au secours de Béatrice, avec Sophie Lorain (les années 1 et 2 sont également disponibles), la première saison de L'Heure bleue, avec Céline Bonnier et Benoît Gouin, ainsi que l'entièreté de la minisérie Olivier, inspirée du récit Dans mes yeux à moi, de Josélito Michaud...

Chez les humoristes, Olivier Martineau a lancé le DVD de son premier one man show éponyme, et Daniel Lemire a commercialisé un ensemble double, réunissant son dernier spectacle, 100% Lemire, ainsi qu'une compilation des grands moments de son célèbre personnage d'Oncle Georges...

Enfin, après son séjour au cinéma à l'automne, le film Les Rois Mongols, de Luc Picard, est maintenant en vente sur DVD et en vidéo sur demande... Et la captation du concert-événement Montréal Symphonique, tenu au pied du mont Royal, le 19 août dernier, est également gravée sur DVD...

''

Des disques...

Le populaire duo 2 Frères a lancé cet automne son deuxième opus, La route, aux sonorités semblables à celles de son premier disque... Le percussionniste Yannick Blanchette et le guitariste Patrick Lemieux ont récemment annoncé leur départ du groupe Kaïn, mais ils ont néanmoins apposé leur griffe au dernier album de la formation telle que nous la connaissions jusqu'ici, Welcome Bonheur, dont le spectacle continue aussi d'être présenté un peu partout au Québec... L'album Les prêtres : Noël ensemble, de Mario Pelchat, accompagné d'un chœur de quatre prêtres, trois séminaires et un évêque et des artistes Nicole Martin, 2 Frères, Joe Bocan, Michaël, Cindy Daniel, Tocadéo, Sophia Rose Boulanger, Margau et Rafaël Dolan-Bachand, a été sacré disque d'or six semaines après sa sortie et permet de créer un Noël des plus solennels... Marie-Denise Pelletier a revisité de sa voix puissante quelques perles cachées du répertoire de Claude Léveillée, sur Léveillée, entre Claude et moi... La chanteuse Mélanie Renaud est de retour en musique après une longue traversée du désert professionnelle et personnelle, marquée par la dépression et la maladie, avec l'œuvre Fil de fer, qui met sa voix puissante en valeur...

Les garçonnets et les fillettes seront enchantés de faire la connaissance d'Anne-Lune, une nouvelle chanteuse qui leur transmet des valeurs importantes comme la confiance en soi et la beauté de la différence, dans sa première collection originale, Mon baluchon... Les nostalgiques de La Chicane prendront plaisir à entendre et réentendre, sur 20 ans déjà, des extraits de la dernière tournée-anniversaire de la bande à Boom Desjardins, laquelle s'y est consacrée pendant tout 2017 et a profité de l'occasion pour faire revivre ses «vieux» classiques, de Calvaire à Juste pour voir le monde, de Tu m'manques à Jusqu'à dimanche...

On a hâte de découvrir l'excellente Debbie Lynch-White dans la peau de La Bolduc au cinéma, au printemps 2018, mais d'ici là, on peut sustenter notre curiosité avec la compilation, simplement intitulée La Bolduc, sur laquelle l'actrice reprend avec brio quelques airs incontournables du répertoire de la première chansonnière du Québec, comme J'ai un bouton sur la langue et Ça va venir, découragez-vous pas... Le coffret-collection 5x15, distribué seulement à 375 exemplaires numérotés, contient cinq univers musicaux, créés par les réalisateurs Alex McMahon, DJ Champion, Marc Pérusse, Éloi Painchaud et James DiSalvio en hommage aux 375 ans de Montréal, agrémentés de poèmes de David Goudreault, Anaïs Barbeau-Lavalette, Michel Tremblay, Kim Thuy et Dany Laferrière, le tout sur CD, vinyles et livret... Pour mettre la dernière touche aux préparatifs de Noël, on télécharge le EP A New Christmas, de Florence K, contenant des titres en français et en anglais...

Des livres...

Les bouts de choux adoreront s'immerger de la tendre histoire de la petite Marie qui, désirant cuisiner des biscuits pour le père Noël, devra s'aventurer dans une mystérieuse forêt, dans La fabuleuse nuit de Noël, un album illustré pour les quatre ans et plus, de l'auteure-illustratrice Marilyn Faucher et de la co-auteure Carole Tremblay...Les mamans débordées trouveront peut-être réconfort, pistes de solutions et matière à rigolade dans le charmant guide Flirtez-vous avec le burn-out parental?, de l'auteure Manon R.Guérin, qui tombe à point en ces temps où on parle beaucoup de charge mentale... Aussi, pour les enfants, il n'est pas trop tard pour offrir 24 dodos avant Noël, un «compte à rebours magique» dans lequel le père Noël aide ses petits amis à patienter avec des activités impliquant lutins et animaux magiques... 24 dodos avant Noël est également le titre d'un autre bouquin qui aidera à endormir vos chérubins, où 24 personnalités, dont Josée Bournival, Valérie Chevalier et Mathieu Gratton, ont imaginé 24 contes au profit de 24 causes différentes...

Des jeux...

De la même famille que le populaire Pot de bonheur, le pot Autour du feu contient 100 questions à poser aux membres de votre entourage, de 9 à 99 ans, pour mieux les connaître... Dans MonstruYeux, on allie chance et rapidité pour redonner sa paire de yeux à un monstre vert pas très effrayant... Mot pour mot présente le défi d'assembler des mots selon des catégories, en opposition à une équipe adverse... La légende du Wendigo est un concept jumelant hasard et stratégie, avec des phases «de jour» et «de nuit», articulé autour de la véritable légende du Wendigo, cette créature surnaturelle et maléfique ayant alimenté tant d'histoires...

