Trump choisit un futur juge ignorant le droit

Un candidat nommé par Donald Trump pour devenir magistrat fédéral à Washington s'est retiré de la course à ce poste, après la diffusion d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux exposant ses énormes lacunes en droit.

