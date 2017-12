Le fils de Sarah Palin a attaqué son père

Le fils de 28 ans de Sarah Palin, Track Palin, s'est rendu chez ses parents samedi soir et a agressé son père, Todd Palin, selon Anchorage Daily News.

Selon un affidavit, Track Palin se serait rendu à la maison familiale pour confronter son père par rapport à un camion qu'il voulait lui emprunter. Ce dernier lui aurait interdit de venir parce qu'il avait bu et qu'il avait consommé des médicaments contre la douleur.

Lorsque Track est arrivé, la porte d'en avant était barrée et son père pointait un fusil dans sa direction. Il aurait brisé la fenêtre, enlevé l'arme à son père et l'aurait frappé sur la tête. Todd a réussi à s'enfuir de son fils et de sa maison.

L'incident s'est passé à la maison familiale des Palin à Wasilla, en Alaska, samedi, selon les documents d'inculpation.

La police de Wasilla s'est rendue à la maison de Palin samedi après que Sarah Palin ait passé un appel vers 20h30 disant que son fils était dans tous ses états et qu'il était sur médication.

Quand les policiers sont arrivés, Sarah Palin et son mari étaient chacun dans une voiture.

La police a demandé à Track Palin de sortir, mais il ne voulait pas les écouter. Selon le policier Adam LaPointe, il était debout sur le porche, criait et traitait les policiers de paysans. «Il nous a dit de mettre nos fusils par terre avant d'approcher la résidence.»

Palin est ensuite rentré dans la maison et s'est rendu sur le toit du garage. «Il bougeait de façon étrange et s'est placé derrière la ligne du toit comme pour savoir où étaient les policiers sur la propriété», note LaPointe.

Palin est rentré pendant une quinzaine de minutes. Il est ressorti avant de se faire arrêter par la police et se faire passer les menottes aux mains.

Track Palin is in custody at Mat-Su Pretrial Facility in Palmer as of Sunday. He is facing assault and burglary charges. https://t.co/xSyhoK3mxe