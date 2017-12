Émily Bégin change de tête pour les Fêtes

La chanteuse Émily Bégin est passée chez le coiffeur juste à temps pour les Fêtes et a délaissé le blond qu'elle porte depuis des années pour la chevelure de feu.

Celle qui partage la vie de Guillaume Lemay Thivierge s'est rendue ce week-end au salon PRIVÉ par David D'Amours, coiffeur de célébrités, et c'est Alexandre Grégoire et Judith Carpentier qui se sont occupés de sa transformation.

Émily a partagé sur Instagram le résultat :

Quelques mèches ont été coupées, et son nouveau roux fait ressortir magnifiquement ses yeux. Des célébrités. comme Marie-Mai, Ingrid Falaise et Julie Ringuette ainsi que ses abonnés ont encensé son changement capillaire.

