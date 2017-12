Ces illusions d'optique qui nous ont troublés en 2017

Nos yeux ont eu mal en 2017 à force de tenter de comprendre toutes les illusions d'optique publiées sur la Toile. Le HuffPost Québec revient sur celles qui vous ont fait le plus jaser cette année. Au menu : des images coquines, des casse-têtes et une paire de chaussures de la discorde.

Il y a tout d'abord eu la tranche de jambon en apparence translucide. Tout le monde s'était demandé s'il était radioactif, voire réel.

Il y a aussi eu les coussins coquins qui semblent pourtant inoffensifs au premier coup d'oeil...

Puis cet homme qui semblait flambant nu sur un bateau :

L'Empereur César qui s'est très très bien caché dans la salade.

On s'est donné le pire mal de tête en tentant de trouver les cercles dans cette image. Psst : il y en a 16!

Ce plancher impossible nous a tous un peu troublés.

Un peu comme avec la robe blanche et dorée ou bleue et noire, on s'est tous obstinés pour déterminer les couleurs de cette chaussure. La plupart des gens croient que le soulier est bleu et gris, mais un certain nombre jure qu'il est rose et blanc.

Oh ffs. I started seeing mint & grey and now I see pink & white and now I'm stressed and I hate everything and everyone. SCREW YOU TRAINERS! pic.twitter.com/yyO0AzIx5b — Nicola Hume (@Nicola_Hume) 12 octobre 2017

Ce gars qui semblait faire un tour de moto les foufounes à l'air.

Cette photo qui n'est pas du tout celle d'un spectacle en plein air, mais d'un champ.

Et ce chien qui semblait tristement déformé, mais qui dans le fond était simplement couché la tête sur le côté.

PTN DE MERDE J'AI CRU QUE LE CHIEN ÉTAIT DEFORMÉ PTDRR OMG pic.twitter.com/uj8poD357l — numbexon (@deprexon) 27 novembre 2017

