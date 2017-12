Ce que Jagmeet Singh célébrait en fin de semaine

Ça ressemblait à un mariage et ça sonnait comme un mariage, mais le porte-parole de Jagmeet Singh a refusé de spécifier ce que le leader fédéral du NPD célébrait en fin de semaine.

Les publications publiques sur les médias sociaux montrent un joyeux party dimanche. On y voit Singh, 38 ans, et sa copine Gurkiran Kaur Sidhu en tant qu'invités d'honneur dans des ensembles pendjabi traditionnels.

Des publications Instagram ont décrit le leader du NPD Jagmeet Singh comme un futur marié, et Gurkiran Kaur Sidhu comme future mariée.

James Smith, le secrétaire de presse de Singh, a nié que les photos étaient de fiançailles ou d'un mariage. Smith s'est fait demander dimanche soir si les photos étaient d'une cérémonie roka sikh, qui est le premier rite du mariage où les familles des mariés se rencontrent. Il a répondu qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur ce sujet.

Cependant, la communauté Sikh a commencé à féliciter Singh lundi matin sur Facebook.

Sidhu est le cofondateur de Jangiiro, une ligne de vêtements pendjabi dont elle s'occupe avec sa soeur. Le compte Instagram de Jangiiro a publié des images et des vidéos des festivités de dimanche, incluant les soeurs dansant sur de la musique bhangra et Singh remerciant les DJs d'être venus en avion pour cette occasion spéciale.

Un d'eux, DJ K Square, a publié une vidéo Boomerang du couple entrant dans la salle, avec la légende: «On a fait des partys de maison mais celui-ci est définitivement spécial. D'autres fiançailles ce soir aux côtés de @djssqaured @djksquare pour @jagmeetsingh et @ginu_sighu.»

D'autres publications du couple du même événement sur les médias sociaux ont référé à Sidhu comme future mariée et une autre photo était sous-titrée «Gurkiran marie Jagmeet.»

Jagmeet Singh et Gurkiran Kaur Sidhu posent pour une photo qui a été publiée sur Instagram dimanche.

Avec aucune confirmation officielle de la raison du gros party de dimanche, il semble que Singh soit sérieux à propos de sa douce. Il s'était décrit comme célibataire dans un profil du HuffPost Canada en janvier, mais il avait déjà une copine stable cet automne.

Elle s'était identifiée en tant que tel à un spectacle d'arts de la scène à Toronto en fin février et Singh avait été aperçu cherchant la main de sa chérie lorsque les résultats de la course à la chefferie ont été annoncés à l'émission The FIfth Estate à CBC.

Avec des informations d'Althia Raj

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.